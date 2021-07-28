В Ирландии одобрили вакцинацию подростков от коронавируса

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Ирландии дали разрешение на проведение вакцинации от коронавируса среди подростков в возрасте от 12 лет. Об этом сообщает МИР 24 со ссылкой на министра здравоохранения страны Стефена Доннелли.

Прививать подростков будут мРНК-вакцинами американских компаний Pfizer и Moderna. В ближайшее время эта процедура будет доступна для подростков в возрасте от 12 лет.

По словам Стефена Доннелли, это позволит подросткам получить возможность обеспечить себе защиту от коронавирусной инфекции. Родители школьников получат всю необходимую информацию о вакцинации, чтобы "принять наилучшее решение".

Вакцинация будет проходить в присутствии родителей или опекунов подростков. Планируется, что к началу учебного года вакцинация в Ирландии затронет более 250 тыс. школьников.-0-