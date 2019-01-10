В Испании арестованы 83 человека по делу об организации договорных теннисных матчей

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гражданская гвардия Испании арестовала 83 человека по делу об организации договорных теннисных матчей, сообщает телеканал Euronews.
Известно, что в числе задержанных 28 профессиональных спортсменов, личность которых не раскрывается. По имеющимся сведениям, один из них принимал участие в последнем чемпионате US Open.
В ходе расследования испанские правоохранители произвели 11 обысков, изъято порядка $167 тыс. евро наличными, кредитные карты, оружие, более 50 электронных устройств, пять дорогих автомобилей и бумаги, связанные с делом. Также были заморожены 42 банковских счета.
Как выяснилось, за организацией договорных матчей стояла преступная группировка.-0-
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