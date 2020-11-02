В Испании из-за увеличения случаев COVID-19 бастуют похоронные бюро

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники похоронных бюро в Испании объявили забастовку, требуя увеличения числа рабочих, поскольку смертность от коронавируса в стране продолжает расти, сообщает ВВС.

Профсоюзы похоронных бюро заявляют о необходимости увеличить количество сотрудников, чтобы предотвратить задержку похорон, которая наблюдалась во время первой волны пандемии в марте.

Рабочие похоронных бюро по всей Испании приняли участие в забастовке 1 ноября, в День всех святых, когда семьи обычно посещают могилы близких.

В одном из похоронных бюро в Мадриде сообщили, что ему нужно еще 15-20 сотрудников, чтобы справиться с ростом числа смертности.

По данным Университета Джона Хопкинса на 2 ноября, с момента начала вспышки в Испании зарегистрировано свыше 1,19 млн случаев заболевания, выздоровели более 150 тыс. человек, умерли 35 878.-0-