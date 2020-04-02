В Испании менее чем за месяц 900 тыс. человек потеряли работу

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Испании на фоне пандемии коронавируса резко подскочила безработица, с 12 марта работы лишились почти 900 тыс. человек, сообщает Deutsche Welle.

Согласно официальным данным, в Испании насчитывается 3,5 млн безработных. Уровень безработицы в стране достиг 9,3%.Это рекордный показатель с апреля 2017 года.

Обычно ситуация на рынке труда в Испании в марте улучшается, поскольку в сфере туризма требуется персонал в связи с приближающимся летним сезоном отпусков. Однако из-за карантина гостиницы, бары и рестораны закрыты. На работу разрешено ходить лишь людям, занятым в критически важных сферах.

Испания занимает второе место в Европе после Италии по числу умерших в результате пандемии коронавируса. По данным Университета Джонса Хопкинса, жертвами COVID-19 в Испании стали более 10 тыс. человек, число инфицированных превышает 110 тыс.-0-