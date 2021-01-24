В Испании произошло землетрясение магнитудой 4,4

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24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 4,4 произошло 23 января в испанской провинции Гранада. Об этом сообщает La Vanguardia со ссылкой на Национальный географический институт Испании.
Эпицентр землетрясения находился в городе Санта-Фе. Оно затронуло несколько городов Гранады и было отмечено также в провинции Хаэн.
В результате землетрясения пострадал один человек. В его доме обрушился дымоход. Всего было зафиксировано 75 инцидентов, связанных с землетрясением.-0-