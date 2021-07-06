В Испании прошли столкновения протестующих и полиции

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Испании прошли стихийные митинги и столкновения с полицией из-за убийства 24-летнего Самуэля Луиса. Правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ и дубинки, сообщает испанская газета ABC.

Самуэль Луис был убит 3 июля группой неизвестных людей возле клуба в испанском городе Ла-Корунья. По предварительным данным, он стал жертвой насилия на почве гомофобии. Самуэль Луис относился к секс-меньшинствам. Преступники найдены, но до сих пор находятся на свободе.

Смерть молодого человека вызвала волну возмущения, тысячи людей вышли на улицы в разных частях страны, чтобы потребовать наказать виновных в убийстве. Группа из 70 молодых людей провела сидячую забастовку. Национальная полиция неоднократно просила их удалиться, на это молодые люди среагировали агрессивно: стали оскорблять правоохранителей, бросать в них камни, громить улицы. После этого начались серьезные столкновения.-0-