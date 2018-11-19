В Испании сильные ливни, в Валенсии и Аликанте введен красный уровень опасности

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильные ливни обрушились на материковую Испанию, а также на Балеарские и Канарские острова. Об этом сообщает испанская газета ABC.
В Валенсии и Аликанте введен красный уровень опасности. На островах Ибица и Форментера, Майорка и Менорка объявлен оранжевый уровень опасности.
В Валенсии по меньшей мере 16 муниципалитетов объявили о своем решении приостановить 19 ноября занятия в учреждениях образования в ожидании сильных дождей.
В провинции Жирона, где река вышла из берегов, эвакуированы несколько десятков жителей города Фигерас.
На Канарских островах 18 ноября волны достигали шести метров в высоту. На Тенерифе была перекрыта одна из прибрежных дорог. -0-
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