В Италии число жертв коронавируса превысило 13 тыс.

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число умерших от вызываемого новым коронавирусом заболевания и его последствий в Италии за сутки составило 727 человек, достигнув 13 155 человек с начала пандемии. Об этом сообщил глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли, информирует ТАСС.

"Число выздоровевших достигло 16 847 - это на 1 118 больше, чем накануне. Число скончавшихся - 727. На данный момент инфицированы 80 572 человека", - сообщил Анджело Боррелли.

Общее число инфицированных с начала эпидемии, включая умерших и вылечившихся, составило 110 574 человека.-0-