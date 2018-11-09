В Италии из-за наводнений ввели ЧП в 11 областях

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Италии ввели режим чрезвычайного положения в 11 областях страны, пострадавших от наводнений, сообщает итальянский телеканал Rai News.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте на своей странице в Twitter сообщил, что пострадавшим регионам уже выделили $53,5 млн на устранение ущерба. Еще $200 млн будет направлено в ближайшее время.

Сильные дожди, сопровождаемые ураганным ветром, обрушились на Италию в начале ноября, вызвав в регионе масштабные наводнения. Наибольший ущерб непогода нанесла Сицилии, Венеции, Калабрии, Сардинии и Лигурии. Экстремальные погодные условия стали причиной гибели около 30 человек.-0-