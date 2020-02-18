В Италии из-за взрыва подушки безопасности погиб младенец

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В итальянской Пизе двухмесячный ребенок погиб от серьезных травм, полученных в результате аварии, сообщает L'Unione Sarda.

Автомобиль, в котором ехала семья с двумя детьми столкнулся с несколькими транспортными средствами, в результате чего в салоне сработали подушки безопасности. Одна из них взорвалась.

За рулем в этот момент был отец семейства, мать и брат малыша ехали сзади. Никто из них не пострадал. Ребенок находился в детском кресле на переднем сидении автомобиля, поэтому вся сила удара от взрыва подушки пришлась на него.

Приехавшие на место происшествия медики госпитализировали малыша с серьезными травмами головы и грудной клетки, однако спасти его не удалось.-0-