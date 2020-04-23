В Италии количество вылечившихся от COVID-19 за сутки впервые превысило число зараженных

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Италии за сутки зарегистрировали 3033 случая выздоровления от коронавируса, за этот же период диагноз COVID-19 был зарегистрирован у 2646 пациентов. В стране впервые количество вылечившихся превысило количество зараженных, заявил глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли, сообщает ТАСС.

Однако пока в Италии сохраняется высокая смертность: за сутки здесь от коронавирусной инфекции скончались 464 человека. Всего в стране зарегистрировано 25 549 летальных исходов.

Излечились от COVID-19 в Италии 57 576 человек при общей численности зараженных 189 973. Падает в стране и количество случаев госпитализации в отделения интенсивной терапии: за последние сутки уменьшилось на 117, всего же насчитывается 2 267.

Президент Высшего совета здравоохранения Франко Локателли заметил, что индекс заражения коронавирусом снизился до показателя 0,5-0,7. До этого премьер-министр Италии Джузеппе Конте вел речь о том, что планирует представить план возобновления коммерческой и производственной деятельности. Он говорил и о возможности послабления карантина с 4 мая. Строгие ограничительные меры в стране ввели 10 марта.-0-