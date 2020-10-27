В Италии протесты из-за COVID-ограничений переросли в беспорядки

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Протесты против правительственных мер по сдерживанию пандемии коронавируса вылились в нескольких городах Италии в беспорядки и столкновения между демонстрантами и полицией. Об этом сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

Сотни недовольных ограничениями вышли вечером 26 октября на улицы Турина и Милана. Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов, бросавших камни и бутылки.

Протесты против новых ограничительных мер в Италии продолжаются уже несколько дней. 23 октября протестующие против введения комендантского часа нападали на сотрудников полиции в Неаполе, а на следующий день - в Риме.

В связи с распространением коронавируса в отдельных областях Италии введен комендантский час. С 26 октября бары и рестораны будут работать до 18.00. Спортзалы, бассейны, театры и кинотеатры закрылись до 24 ноября, позже правительство может продлить этот срок.

Общее число зараженных COVID-19 в Италии превысило 542 тыс., с момента вспышки скончались 37 тыс. человек. Суточные показатели заболеваемости коронавирусом в Италии в последние дни стабильно превышают 20 тыс. человек, власти просят итальянцев с пониманием отнестись к новым ограничительным мерам.-0-