В Италии украли реликвию с каплями крови Иоанна Павла II

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реликвия, представляющая собой ампулу с каплями крови польского понтифика, была украдена из церкви в городе Сполето в Италии, сообщает Semana со ссылкой на официальный сайт Ватикана.

Пузырек с каплями крови содержался внутри золотого креста. Его пропажу служители кафедрального собора Сполето обнаружили в среду. Итальянская полиция начала расследование.

Архиепископ Ренато Боккардо обратился к похитителям с просьбой вернуть реликвию. Он надеется, что кража была осуществлена не с целью получения выкупа.-0-