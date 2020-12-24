В Италии вступил в силу рождественский локдаун

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Италии начался общенациональный карантин, сообщает ТАСС.

Как поясняется на сайте правительства Италии, ограничительные меры предполагают запрет на любые передвижения населения без необходимости.

По всей стране не работают магазины розничной торговли, рестораны и бары могут обслуживать клиентов только навынос. На рождественские застолья рекомендуется приглашать не более двух взрослых, которых могут сопровождать дети в возрасте до 14 лет. Запрещены любые собрания на площадях городов, в том числе в новогоднюю ночь.

Власти предприняли все возможное, чтобы ограничить встречи и передвижение людей из-за страха нового роста числа заражений коронавирусом после праздников.

Так называемая красная зона будет действовать до 6 января с незначительными послаблениями 28-30 декабря и 4 января.

Примечательно, что с 7 января предполагалось открыть горнолыжные курорты. Однако сейчас речь идет о переносе даты на конец месяца. В этот же день, 7 января, должна начаться кампания по массовой вакцинации населения.-0-