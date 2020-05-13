В Италии вылечились более половины заразившихся коронавирусом

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Италии вылечились более половины всех заразившихся коронавирусом: из 222 104 инфицированных поправился 112 541 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Департамента гражданской защиты Италии.

За последние сутки в стране вылечились 3 502 человека, заразились 888, умерли 195. Общее число летальных исходов достигло 31 106.

Вспышку коронавируса зафиксировали в Италии 21 февраля. С 10 марта в стране ввели карантин. В первый раз он был смягчен 4 мая. Новые послабления запланированы с 18 мая. В частности, ранее говорилось об открытии магазинов розничной торговли и музеев. В некоторых областях могут возобновить работу рестораны, бары и парикмахерские. С мая общепит может продавать еду навынос.-0-