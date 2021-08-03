В итальянском регионе Лацио из-за хакерской атаки остановлена запись на вакцинацию

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Рима ведет расследование по подозрению в терроризме в связи с хакерской атакой на сайт системы здравоохранения столичной области Лацио, которая была совершена в ночь с субботы на воскресенье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ANSA.

Вчера губернатор столичной области Никола Дзингаретти охарактеризовал хакерскую атаку как террористический акт. Кроме того, как сообщили власти Лацио, предпринимались новые попытки, которые были отражены, причем последняя произошла вечером в понедельник.

Министр по вопросам здравоохранения регионального правительства области Алессио Д'Амато сообщил, что запись на вакцинацию, которая была приостановлена из-за кибернападения, должна возобновиться в течение 72 часов.

По данным газеты La Repubblica, атаки ведутся предположительно из Германии. Corriere della Sera также сообщала о заказном преступлении из-за границы, угрожающем общественному порядку и госбезопасности. По утверждению газеты, наемные хакеры могли действовать по заказу "дарквеба" (черного онлайн-рынка). При этом есть угроза утечки персональных данных миллионов людей, включая представителей руководства Италии.

На портале здравоохранения, где идет запись на прививку от коронавируса, в закрытом доступе содержится информация о вакцинированных, включая персональные данные. Сайт выведен из строя, запись временно прекращена. Работа над устранением последствий самой серьезной, как утверждают власти, кибератаки займет еще несколько дней.-0-