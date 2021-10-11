В Ивано-Франковске из-за высоких цен на газ не отапливаются больницы и детсады

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Больницы, школы и даже детские сады в украинском Ивано-Франковске остались без отопления из-за высоких цен на газ. Об этом на своей странице в Facebook написал мэр города Руслан Марцинкив.

"Есть чрезвычайная ситуация в нашем обществе - отсутствие поставок газа в учреждения", - написал Руслан Марцинкив. По его словам, на сегодняшний день отопления нет в больницах, школах, садиках, социальных учреждениях.

"Учреждения здравоохранения не имеют отопления. Сейчас там 18-19 градусов тепла. Несмотря на то что в начале года была договоренность о ценах на газ по 7-8 гривен за кубометр, а теперь получается - по 30? А это дополнительно 500 тыс. гривен для городского бюджета. А теперь представьте, какая ситуация в учебных заведениях. Более 10 тыс. детей, которые должны учиться в теплых и комфортных условиях. А это более 253 тыс. кубометров газа и более 7 млн гривен для бюджета города. А еще есть учреждения культуры, библиотеки, социальные учреждения", - написал Руслан Марцинкив.

По словам мэра, это чрезвычайная ситуация и нужно принимать немедленные решения.-0-