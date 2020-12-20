В Израиле начался первый этап вакцинации от коронавируса

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная кампания по вакцинации от нового коронавируса началась утром в Израиле, на первом этапе будут привиты медицинские работники, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Times of Israel.

По ее данным, 20 декабря прививку получат также президент Государства Израиль Реувен Ривлин и начальник Генерального штаба израильской армии Авив Кохави. Одними из первых сегодня уже были вакцинированы препаратом американской компании Pfizer министр финансов Израиля Исраэль Кац и бывший консультант кабмина по борьбе с коронавирусом Рони Гамзу, который после завершения работы в правительственной комиссии летом вернулся на руководящую должность в госпиталь "Ихилов".

Как ранее анонсировал Минздрав страны, на первом этапе вакцины будут доставлены в 10 больниц и медицинских центров для вакцинации медицинского персонала.

По информации издания, с 21 декабря начнется вакцинация людей старше 60 лет и входящих в группы риска в соответствии с записью, которая была объявлена 18 декабря. Далее, на втором этапе, прививки получат учителя, социальные работники, а также те, чья работа связана с повышенным риском заражения коронавирусом, на третьем - оставшееся население Израиля.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху первым в государстве был вакцинирован препаратом компании Pfizer 19 декабря вечером сразу после него вакцинировался министр здравоохранения Юлий Эдельштейн.

За последние 24 часа врачи выявили в Израиле 1866 заразившихся новым коронавирусом, число инфицированных в стране достигло 373 368.

Согласно сводке, в Израиле, население которого составляет 9 млн человек, лечение проходят 24 077 заразившихся коронавирусом, состояние 447 из них оценивается как тяжелое, 110 человек нуждаются в искусственной вентиляции легких. С начала пандемии в Израиле умерли 3074 пациента с коронавирусной инфекцией, сообщили в Министерстве здравоохранения.-0-