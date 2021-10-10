В Израиле при столкновении двух автобусов пострадали более 30 человек

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 33 человека пострадали сегодня в результате столкновения двух автобусов на платном шоссе в центральной части Израиля, сообщает ТАСС со ссылкой на радио Kan.

Состояние по крайней мере одного из пострадавших оценивается как тяжелое.

Это уже второе серьезное ДТП с участием автобусов в Израиле за последние полторы недели. 29 сентября пять человек погибли, еще более 30 получили ранения в результате столкновения автобуса и двух автомобилей на шоссе 89 на севере страны.-0-