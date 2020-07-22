В Израиле продолжаются протесты из-за экономических последствий COVID-19

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Иерусалиме в ночь на 22 июля произошли столкновения демонстрантов с полицией, 34 человека задержаны, сообщает израильская газета The Times of Israel.

Накануне вечером тысячи людей собрались у резиденции премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, чтобы выразить протест политике властей в преодолении экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19 и введенными ограничениями. В демонстрации участвовали сотрудники ресторанного бизнеса, серьезно пострадавшего из-за карантинных мер, самозанятые израильтяне, которые заявляют, что государственная поддержка во время пандемии была недостаточной, а также социальные работники, нагрузка на которых значительно возросла из-за пандемии на фоне относительно невысоких зарплат.

Демонстрация проходила мирно, пока полиция не попросила собравшихся очистить площадь перед резиденцией премьера. Протестующие отказались уходить, начались столкновения. Для разгона демонстрантов полиция применила водометы.

Ранее в Израиле уже прошло несколько акций протеста на фоне растущего недовольства политикой властей в борьбе с пандемией, а также из-за экономических последствий, вызванных карантинными мерами и блокировками.

Несмотря на ограничительные меры, эпидемию коронавируса в Израиле не удается сдержать. В связи с этим правительство анонсирует новые меры блокировки. Таким образом, карантинные ограничения еще больше подрывают экономику. На сегодняшний день безработица в Израиле составляет около 21% и продолжает расти.-0-