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25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Израиле произошли массовые беспорядки из-за закрытия религиозных учебных заведений. Полицейские применили светошумовые гранаты, сообщает Cursorinfo.
Массовые беспорядки произошли вечером 24 января в Бней-Браке. Сотни протестующих из ультраортодоксального сектора вышли на улицы. Они перекрыли движение и подожгли мусорные баки. Забросали камнями один автобус, а второй подожгли. Оба водителя живы. Один госпитализирован с легкими травмами.
Из-за пожара часть районов Бней-Браке осталась без света, были повреждены электропровода. Жители близлежащих домов были эвакуированы из-за угрозы взрыва автобуса.
Пожарные смогли потушить пожар, лишь когда полицейские оттеснили толпу протестующих.-0-