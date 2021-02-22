В Израиле разлив нефтепродуктов грозит экологическим бедствием

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разлив нефтепродуктов в Средиземном море грозит Израилю экологическим бедствием, сообщает Euronews.

Разлив нефтепродуктов уже привел к загрязнению 150 км береговой линии и гибели животных, в том числе занесенных в Красную книгу.

По словам экологов, существует угроза попадания нефтепродуктов в грунтовые воды. По оценкам специалистов, на восстановление окружающей среды уйдут десятилетия.

По предварительным данным, разлив произошел несколько дней назад с судна, находившегося вблизи прибрежных вод Израиля. На пляжах страны оказались тонны вещества, напоминающего мазут.

В очистке побережья принимают участие сотни добровольцев. Жителей 16 населенных пунктов просят воздержаться от посещения пляжей в ближайшие дни.-0-