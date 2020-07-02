В Якутии из-за лесных пожаров ввели режим ЧС регионального характера

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Режим ЧС регионального характера ввели в Якутии в связи с повышением класса пожарной опасности в лесах и опасности для населенных пунктов, сообщает телеканал "Якутия 24".

Соответствующий указ подписал глава Якутии Айсен Николаев.

"Много пожаров зарегистрировано особенно в северных районах региона. Режим чрезвычайной ситуации в лесах муниципального характера в связи с пожарами введен в Абыйском, Нижнеколымском, Эвено-Бытантайском и Среднеколымском районах", - отметил первый вице-премьер Якутии Алексей Колодезников на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.-0-