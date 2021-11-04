В Японии автомобиль врезался в группу родителей с детьми

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автомобиль врезался в группу родителей с детьми в японской префектуре Окаяма, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

Инцидент произошел в городе Содзя. Согласно уточненным данным полиции, машина врезалась в двух родителей с двумя детьми дошкольного возраста, когда те находились на регулируемом пешеходном переходе. По свидетельствам очевидцев, в момент инцидента они пересекали улицу на зеленый сигнал светофора. Все пострадавшие госпитализированы, в настоящее время один взрослый и один ребенок находятся в тяжелом состоянии без сознания.

64-летний водитель легкового автомобиля, наехавшего на людей, был задержан на месте. Стражи порядка продолжают выяснять обстоятельства случившегося.-0-