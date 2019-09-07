В Японии бушуют тайфуны

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мощный тайфун "Lingling" движется на север к Окинавским островам. Он уже оставил около 20 тыс. домов без электричества. К Токио приближается тропический шторм "Факсай", сообщает News On Japan .

В городе Миякодзима 80% домов лишились электричества из-за тайфуна. Власти планировали провести эвакуацию, но отменили ее, когда в два часа ночи "Lingling" двинулся дальше, в сторону Окинавских островов. Сообщается, что волны достигают 8 м, а ветер усилился до 23 м/с.

Тропический шторм "Факсай" смещается над акваторией Тихого океана в северо-западном направлении со скоростью 32 км в час. По предварительным прогнозам, шторм продолжит двигаться и достигнет стадии тайфуна. Предполагается, что 9 сентября "Факсай" дойдет до Токио, а затем развернется на северо-восток и уйдет в Тихий океан.-0-