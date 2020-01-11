В Японии начал извергаться вулкан Синдакэ

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На японском острове Кутиноэрабу началось извержение вулкана Синдакэ, сообщает ТАСС. Национальное метеорологическое управление Японии опубликовало запрет о приближении к центральной части вулкана на расстояние ближе, чем 2 км.

Как сообщается, камни из кратера вулкана разлетелись в разные стороны на 300 м. Потоков лавы пока не видно. Последний раз вулкан Синдакэ был активен в феврале 2019-го.

Площадь острова Кутиноэрабу - 38 кв. км. На нем расположены несколько пансионатов с горячими источниками.-0-