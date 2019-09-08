В Японии отменяют поезда и авиарейсы из-за тайфуна

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Японии из-за тайфуна "Факсай", который по прогнозам должен достигнуть прибрежных районов вблизи Токио вечером 8 сентября, отменяют поезда и паромы в Токийском заливе. Об этом сообщает газета The Japan Times.

Погода внесла коррективы в расписание около 50 скоростных поездов. Кроме того, остановлены паромы в Токийском заливе. По данным японского телеканала NHK, авиакомпании вынуждены отменить уже более 100 внутренних рейсов. Перевозчики рекомендуют пассажирам отслеживать информацию о полетах.

Тайфун "Факсай" возник в Тихом океане. По последним данным, скорость ветра достигает уже 30 км/ч. Синоптики предупреждают о сильных дождях. По прогнозам, в Центральной и Восточной Японии выпадет от 200 до 300 мм осадков за сутки.-0-