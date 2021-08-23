В Японии предприятия обяжут сократить использование пластиковых изделий 

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Японии обяжет предприятия сократить использование пластиковых изделий в рамках борьбы с отходами, сообщает информагентство Kyodo.





В перечень предметов, использование которых нужно будет сократить, войдут 12 наименований изделий из пластика, в том числе пластиковые приборы для еды, трубочки для напитков, вешалки для одежды, расчески и зубные щетки.





Новые правила начнут действовать с 1 апреля следующего года и в первую очередь затронут представителей сферы обслуживания, включая общепиты, службы доставки еды, отели, химчистки.





Компаниям рекомендуется перейти на перерабатываемую и многоразовую продукцию или внедрить методы поощрения клиентов, которые отказываются от пластиковых изделий, такие как начисление специальных баллов. Также не исключается взимание дополнительной платы за пластиковые предметы.





Как сообщает ТАСС, власти Японии разрабатывают меры, призванные к 2050 году полностью исключить попадание пластикового мусора в океан с территории страны. С июля прошлого года все магазины в Японии начали в обязательном порядке взимать плату за пластиковые пакеты для упаковки купленных товаров.





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По данным ООН, на планете ежегодно производится около 300 млн т пластикового мусора, более 8 млн т попадает в океан. От него гибнут птицы, рыбы и животные, как в океанах, так и на суше. Пластиковые отходы стали экологической проблемой глобального масштаба.-0-