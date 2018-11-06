В Японии резко возросло количество суицидов среди детей и подростков

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровень самоубийств среди детей в Японии достиг наивысшей отметки за последние 30 лет. Об этом сообщает Русская служба BBC со ссылкой на министерство образования Японии.

С марта 2016 года по март 2017 добровольно ушли из жизни 250 детей и подростков. В следующем году детей-самоубийц стало в пять раз больше, и это самый высокий показатель с 1986 года.

Причины гибели многих детей так и остаются невыясненными, говорят в школах. Они не искали помощи при жизни и не оставили предсмертных записок. Правительство Японии опубликовало доклад, в котором специалисты анализируют данные о детских самоубийствах в период с 1972 по 2013 гг.

Один из главных выводов состоит в том, что число самоубийств резко возрастает с началом учебного года 1 сентября.

Самоубийство является основной причиной смерти молодых людей в Японии, опережая даже неизлечимые заболевания.-0-