В Японии школьный автобус попал в ДТП: 11 человек госпитализировали

Фото Fuji News Network
27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На севере Японии перевернулся школьный автобус, 11 человек были госпитализированы, сообщает телевизионная сеть Fuji News Network.
ДТП произошло утром в поселке Мемуро префектуры Хоккайдо, когда автобус, перевозивший учеников начальной и средней школы, отклонился от дороги и перевернулся.
10 школьников и водитель автобуса получили травмы и были госпитализированы.
Сообщается, что причиной инцидента могли стать дорожные условия - в момент аварии дорожное покрытие было обледеневшим.-0-