В Японии снегопады привели к отмене свыше 230 авиарейсов

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Японии не менее 233 авиарейсов отменили сегодня из-за снегопадов, имевших место в ряде регионов страны. Об этом сообщил телеканал "Эн-эйч-кей", информирует ТАСС.

Причиной отмены рейсов стала в том числе приостановка работы аэропорта Син-Титосэ в городе Саппоро (северная префектура Хоккайдо). Там на несколько часов перекрыли взлетно-посадочную полосу для уборки снега.

Снегопады были в префектурах на побережье Японского моря и на севере страны последние два дня. В некоторых районах высота сугробов превысила один метр.-0-