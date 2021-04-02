В Японии создадут управление по делам детей

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга отдал распоряжение о создании управления по делам детей. Об этом заявил на пресс-конференции министр здравоохранения, труда и благосостояния Норихиса Тамура, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

Новое профильное ведомство будет координировать социальные и образовательные вопросы, связанные с несовершеннолетними. Его созданием правительство займется совместно с правящей Либерально-демократической партией.

"Что касается управления по делам детей, то правительство возьмет на себя инициативу по координации работы с правящей партией и продолжит изучение вопроса", - сказал Норисиха Тамура. Он отметил, что в сферу деятельности нового ведомства могут войти проблемы социализации детей с ограниченными возможностями, жестокого обращения с детьми, борьбы с детской бедностью.

Как отмечает телеканал NHK, такая инициатива обусловлена в том числе и тем, что управление различными дошкольными учреждениями в Японии осуществляют разные ведомства, что создает ряд проблем. К примеру, часть детских садов находится в ведении Минздрава, а другая - Министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий.-0-