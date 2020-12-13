В Японии вспышку птичьего гриппа зафиксировали уже в десяти префектурах

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вспышка птичьего гриппа была зафиксирована в префектуре Сига в Японии, сообщает ТАСС со ссылкой агентство Kyodo.

Сига стала десятой префектурой в стране, где местные власти зафиксировали вспышку птичьего гриппа в этом году. Министерство сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства Японии провело совещание по проблеме распространения птичьего гриппа и пообещало помочь администрации префектуры в борьбе с этим заболеванием.

Ранее аналогичные случаи были выявлены на территории японских префектур Кагава, Миядзаки, Нара, Фукуока, Хёго, Оита, Хиросима, Вакаяма и Окаяма. В данных регионах из-за этого было уничтожено свыше 2,5 млн кур.-0-