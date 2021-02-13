В Японии вступил в силу закон о штрафах за несоблюдение мер по борьбе с коронавирусом

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Закон, предусматривающий штрафы для физических и юридических лиц, которые не следуют ограничительным мерам против распространения коронавируса, сегодня вступил в действие в Японии. Соответствующий документ был поддержан в начале месяца большинством депутатов обеих палат национального парламента, сообщает ТАСС.

В частности, новый закон предусматривает штраф до 500 тыс. иен ($4,7 тыс.) за отказ заразившегося коронавирусом пациента от госпитализации. 300 тыс. иен (около $2,8 тыс.) придется заплатить тем, кто откажется от предписанного медосмотра. Аналогичный по размеру штраф предусмотрен и для представителей бизнеса, в том числе баров и ресторанов, которые не выполняют рекомендации властей по прекращению работы в то или иное время.

Эти ужесточения распространяются только на те регионы страны, где действует режим чрезвычайной ситуации, а также регионы, где местные власти установили третий или выше (по четырехбалльной шкале) уровень угрозы распространения инфекции.

По последним данным, общее число заразившихся коронавирусом на территории Японии составляет свыше 413 тыс., 6880 человек умерли.-0-