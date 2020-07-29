В Японии выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом за сутки

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число случаев заражения коронавирусом в Японии за прошедшие сутки составило 1259, что стало рекордным показателем за все время распространения инфекции в стране, сообщает ТАСС со ссылкой на данные японского Минздрава.

Как отмечают в ведомстве, впервые количество инфицированных за сутки в Японии превысило отметку в 1 тыс. Кроме того, за последние 24 часа случаи заражения были зафиксированы в северо-восточной префектуре Иватэ. Таким образом, с начала пандемии инфицирование было выявлено во всех 47 префектурах страны.

Общее количество заразившихся, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, возросло до 34 215. Токио, где за минувшие сутки зарегистрировали 250 случаев инфицирования, продолжает оставаться основным очагом распространения коронавируса. Кроме того, ощутимый суточный прирост был отмечен в префектурах Осака (221 случай), Айти (167) и Фукуока (101).

Общее число летальных исходов по всей стране составляет 1019, за сутки этот показатель увеличился на четыре. Всего в стране выздоровели около 24,1 тыс. человек. При этом 81 пациент остается в тяжелом состоянии в палатах интенсивной терапии.

Несмотря на продолжающийся рост случаев инфицирования, местные власти подчеркивают, что пока не планируют возвращать в стране режим ЧС.

Всего с начала пандемии в мире коронавирусом заразились более 16,7 млн человек, свыше 660 тыс. умерли.-0-