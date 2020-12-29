В Японии выявили штамм коронавируса из ЮАР

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Японии было обнаружено заражение новым штаммом коронавируса, впервые выявленном в Южно-Африканской Республике, сообщает японская телерадиокомпания NHK.

По информации Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии, эта разновидность вируса была выявлена у женщины, прилетевшей 19 декабря в аэропорт Нарита (расположен недалеко от Токио) из ЮАР.

В министерстве также сообщили, что были подтверждены еще шесть случаев заражения другим штаммом коронавируса, распространение которого происходит в Великобритании и ряде других стран. Возраст заразившиеся - от 12 до 40 лет. Все они прибыли в Японию из Великобритании в декабре.-0-