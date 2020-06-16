В Японии за неделю из-за жары госпитализированы более 1,5 тыс. человек, пятеро погибли

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1,5 тыс. человек были госпитализированы с тепловыми ударами в Японии за прошедшую неделю. Об этом объявило Министерство по административным делам и коммуникациям страны, сообщает ТАСС.

В ведомстве отмечают: число пострадавших с 8 по 14 июня составило 1586, пятеро погибли. Из поступивших в больницы 37 в тяжелом состоянии, при этом 58,2% госпитализированных старше 65 лет.

В большинстве регионов Японии с приходом июня установилась жаркая погода, столбик термометра не опускается ниже отметки в 30 градусов.

В 2019 году в стране из-за жары скончались более 100 человек, десятки тысяч попали в больницы. Власти призывают население носить головные уборы, пить больше жидкости и не находиться длительное время на солнце.-0-