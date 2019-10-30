В Японии горит древний замок, входящий в список всемирного наследия ЮНЕСКО

30 октября, Минск/Корр. БЕЛТА/. Серьезный пожар произошел в замке Сюри, который находится в Японии на юге префектуры Окинава, сообщает японская телерадиокомпания NHK .

Скриншот из видео NHK

В локализации возгорания участвуют десятки пожарных расчетов. Причина пожара устанавливается. Насколько сильно пострадал замок, также пока не известно. Информация о пострадавших не поступала.

Древний замок Сюри был построен в XIV веке. В 1933 году он был объявлен национальным достоянием Японии, а в 2000 - стал частью всемирного наследия ЮНЕСКО.