В ЮАР из-за пандемии коронавируса прекращены занятия в школах

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Школы в Южно-Африканской Республике (ЮАР) вновь закрываются в связи с быстрым ростом в стране числа инфицированных новым коронавирусом. Об этом 23 июля сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение президента ЮАР Сирила Рамапосу в телевизионном обращении к нации.

"В условиях, когда пандемия коронавируса выходит на пик, принято решение, что все государственные школы уйдут на перерыв, который продлится предстоящие четыре недели, - заявил он. - Школы не должны быть центром распространения коронавируса, когда инфекция быстро распространяется".

Первый раз школы были закрыты в ЮАР 26 марта во время общенационального карантина в связи с пандемией нового коронавируса. Школы начали открываться с 1 июня, теперь они вновь прекращают работу.

Рамапоса объявил, что школы закроются по всей стране с 27 июля и возобновят свою работу 24 августа. Исключение сделано для выпускного 12-го класса, каникулы в котором продлятся одну неделю; а также для переходного из начальной в среднюю школу 7-го класса. Президент объявил, что академический год продлится в стране и после календарного 2020 года.

ЮАР занимает в Африке первое место по количеству инфицированных коронавирусом и умерших от заболеваний. По числу заразившихся страна находится на пятой позиции в мире.-0-