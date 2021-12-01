В ЮАР растет число детей с COVID-19 в возрасте до пяти лет

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необычно большое количество детей в возрасте до пяти лет начало поступать в больницы ЮАР в связи с фиксируемой в стране новой вспышкой коронавируса, вызванной штаммом омикрон, сообщает ТАСС.

"Число больных, поступающих в больницы, растет в геометрической прогрессии", - заявила руководитель отделения интенсивной терапии одной из крупнейших в ЮАР больниц Рудо Матива в эфире местного телеканала eNCA. "Одновременно мы наблюдаем изменения в демографическом профиле пациентов, что вызывает повышенную тревогу. В больницы все больше доставляют детей в возрасте до пяти лет с симптомами коронавируса. Им требуется лечение, в частности, дополнительный кислород", - добавила она.

Накануне сотрудница Национального института инфекционных заболеваний (НИИЗ) Васила Джасат сообщила, что необычно большое число детей в возрасте до двух лет поступает сейчас в больницы столицы ЮАР Претории с диагнозом "коронавирус". "За последние дни в агломерации Тсване, куда входит Претория, были госпитализированы 52 ребенка до двух лет с COVID-19, - цитирует ее слова радиостанция SABC. - Пока в этой возрастной группе зафиксирован один летальный исход". По ее словам, среди пациентов, помещенных в больницы Тсване с коронавирусом, на детей приходится 10%.

За прошедшие сутки в ЮАР произошел резкий, почти в два раза, рост числа новых случаев заражения коронавирусом - до 4373 заболевших по сравнению с 2273 накануне. Наибольший прирост числа пациентов отмечается в столичной провинции Гаутенг - 3143. НИИЗ не раскрывает, сколько среди новых заболевших тех, кто инфицирован омикрон-штаммом. 28 ноября президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что за последние дни в Гаутенге большинство заболевших ковидом инфицированы омикрон-штаммом.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки в начале ноября, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности коронавируса "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Также уже установлено, что штамм обладает повышенной способностью к распространению. Мировым эпицентром распространения омикрон-штамма является юг Африки. Наибольшее число инфицированных им выявлено на текущий день в ЮАР.-0-