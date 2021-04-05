В ЮНЕСКО рассказали о проблемах, которые больше всего волнуют жителей планеты

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ЮНЕСКО опубликовало результаты масштабного опроса "Мир в 2030 году", обозначив проблемы, которые больше всего волнуют жителей планеты, сообщает Центр новостей ООН.

В опросе участвовали 15 тыс. человек. Интерес к нему проявили в первую очередь молодые люди: 57% респондентов на момент исследования не исполнилось и 35 лет.

Согласно опросу ЮНЕСКО, 67% землян обеспокоены глобальным потеплением и стремительным исчезновением видов фауны и флоры. Вторая по значимости глобальная проблема, по мнению жителей планеты, это конфликты и насилие. На третьем месте - дискриминация и неравенство, на четвертом - недостаток воды, продовольствия и жилья.

Что касается решения мировых проблем, ключ к нему, как заявили многие респонденты, в хорошем образовании. Большинство жителей планеты также думает, что для решения глобальных задач необходимо международное сотрудничество. Однако лишь 25% опрошенных верят в то, что страны смогут договориться друг с другом.

Эксперты ЮНЕСКО также попытались выяснить, какие сферы человеческой жизни должны принципиально измениться в ближайшее десятилетие. 47% респондентов ответили, что в свете пандемии серьезные реформы должны произойти в сфере образования. Люди также должны кардинально изменить свое отношение к природе. Так считают 45% опрошенных. Респонденты также предложили больше внимания уделять сотрудничеству в научной сфере и обмену данными.-0-