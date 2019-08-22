В Южном Судане открыли месторождение нефти

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22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр нефти Южного Судана Эвов Дэниел Чуанг объявил об открытии нового нефтяного месторождения с извлекаемыми запасами в 5,3 млн баррелей, сообщает
Это месторождение стало первым, открытым с момента обретения Южным Суданом независимости в 2011 году.
Нефтяное месторождение находится в историческом регионе Верхний Нил и прилегает к разрабатываемому с 1997 года месторождению Адар-Йейл. Производство на новом месторождении планируют начать к концу года.
Южный Судан сейчас производит в сутки около 180 тыс. баррелей нефти. Правительство планирует к 2020 году довести добычу до 400 тыс. баррелей в сутки.