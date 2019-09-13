В Кабардино-Балкарии столкнулись два параплана

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два параплана столкнулись на парадроме в Чегемском ущелье в Кабардино-Балкарии (РФ). Один человек погиб, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел сегодня около 12.00 по местному времени. Изначально в пресс-службе ГУ МЧС Кабардино-Балкарии сообщали о трех пострадавших в результате столкновения. Позже стало известно, что один из них, мужчина 1974 года рождения из города Краснодара, умер в карете скорой помощи. Еще один пострадавший, мужчина из Ростова-на-Дону, с различными травмами средней тяжести доставлен в ЦРБ города Чегем. Туристка 1974 года рождения из Москвы от медицинской помощи отказалась.

На месте работают спасатели. Причины столкновения выясняются.-0-