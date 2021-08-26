В Кабуле прогремел шестой взрыв

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26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еще один взрыв, предположительно, прогремел в Кабуле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на афганский телеканал 1TV.Агентство Reuters со ссылкой на очевидцев отмечает, что новый инцидент произошел в 3-4 км от аэропорта. Всего к настоящему моменту, по поступающей информации, в афганской столице произошло шесть взрывов.В четверг возле здания аэропорта Кабула произошли два взрыва, устроенных террористами-смертниками. В результате случившегося, по последним данным СМИ, погибли не менее 60 человек, среди которых 12 американских военнослужащих. Радикальное движение "Талибан" решительно осудило произошедшие и пообещало привлечь виновных к ответственности.-0-