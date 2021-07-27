В Калифорнии госслужащие и медицинские работники с августа обязаны будут вакцинироваться

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все государственные служащие штата Калифорния в США, а также сотрудники медицинской сферы обязаны будут вакцинироваться от COVID-19 в августе, в противном случае им придется проходить регулярное тестирование. Об этом сообщается в Twitter офиса губернатора штата.

"75% жителей штата Калифорния уже получили хотя бы 1 дозу вакцины, но этого недостаточно. С августа государственные служащие и медицинские работники должны будут предъявлять доказательства вакцинации или регулярно проходить тестирование. Наступила пандемия невакцинированных людей, и вакцины - это решение", - говорится в сообщении.

Как сообщает ТАСС, в самом густонаселенном американском штате жителям было введено 44,6 млн прививок, 20,9 млн человек (53,27%) полностью вакцинированы. При этом число регистрируемых случаев заражения с начала июля выросло более чем в пять раз, большинство жителей штата инфицируются штаммом дельта.-0-