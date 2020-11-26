В Калифорнии из-за пандемии тысячи бездомных выдворят из временного жилья

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тысячи бездомных в американском штате Калифорния, временно проживающих в местных отелях, уже в ближайшее время могут быть выселены на улицу, поскольку власти вынуждены будут закрыть эти "приюты" из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету "Политико".

Выселение грозит более 23 тыс. человек, не имеющим постоянного жилья. "Сейчас наихудшее время для таких действий, - заявил Боб Эрленбуш, исполнительный директор базирующейся в Сакраменто Региональной коалиции по борьбе с бездомностью. - Совершенно очевидно, что сейчас очень сложные времена, и наступают холода, грядут дожди, кроме того пандемия выходит из-под контроля и плюс еще наступление сезонного гриппа. И вы действительно хотите в этих условиях выставить людей на улицу? Это просто бесчеловечно".

До пандемии в Калифорнии насчитывалось 151 тыс. бездомных. С тех пор, как полагают эксперты, их число значительно возросло из-за ограничений и проблем, вызванных COVID-19. В этом году в Лос-Анджелесе, Сакраменто и в других городах штата были созданы сотни новых палаточных лагерей для размещения бездомных. Правозащитники опасаются, что ситуация еще более обострится в феврале, когда истечет срок действующего в штате моратория на выселение людей, незаконно вселившихся в чужие пустующие дома.

25 ноября в Калифорнии был зафиксирован очередной суточный рекорд зараженных COVID-19 по стране - почти 18 350 новых случаев. На прошлой неделе губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил о введении в штате с 21 ноября частичного комендантского часа сроком на месяц.-0-