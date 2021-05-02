В Калифорнии перевернулось судно

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Судно с несколькими десятками людей на борту перевернулось в воскресенье у Национального монумента Кабрильо близ американского Сан-Диего (штат Калифорния). По меньшей мере два человека погибли. Такую информацию приводит ТАСС.

Спасательная служба и пожарные Сан-Диего прибыли на место инцидента с перевернувшимся судном, из воды были подняты 25 человек. 23 были доставлены в местные больницы. В настоящее время продолжается поисково-спасательная операция.

Информации о причине инцидента и типе судна пока не сообщается.-0-