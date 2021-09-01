В Калифорнии потерпел крушение вертолет ВМС США

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военный вертолет США упал в воду у берегов Сан-Диего в штате Калифорния, один человек спасен, пятеро пропали без вести, сообщает ABC News.

"Вертолет MH-60S взлетел с палубы авианосца ВМС США "Авраам Линкольн" и потерпел крушение примерно в 100 км от побережья Сан-Диего", - говорится в заявлении ВМФ США.

Представители военно-морского флота подтвердили, что один член экипажа был спасен, ведутся поиски других членов экипажа.

Поисково-спасательные операции продолжаются с участием многочисленных воздушных и надводных средств Береговой охраны и ВМС США.-0-