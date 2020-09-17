В Канаде автомобиль сбил девять человек

Фото CTV

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В городе Монреаль в Канаде полиция задержала 38-летнего водителя, который на автомобиле сбил девять человек. Среди пострадавших есть дети, сообщает телеканал CTV со ссылкой на местную полицию. Сначала водитель сбил одного человека и скрылся с места происшествия. Через некоторое время он выехал на тротуар и совершил наезд еще на восьмерых пешеходов, среди которых было двое детей. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения с травмами, не угрожающими жизни. Мотивы водителя выясняются. Не исключено, что его действия были умышленными.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!