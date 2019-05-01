В Канаде более 12 тыс. человек эвакуированы из-за половодья

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 12 тыс. человек эвакуированы из-за половодья на востоке Канады в провинциях Квебек, Нью-Брансуик и Онтарио, сообщает канадский телеканал CTV " target="_blank" rel="nofollow">CTV.

Только в провинции Квебек свои дома вынуждены были покинуть более 10 тыс. человек. В этом регионе затоплены свыше 6,7 тыс. жилых домов, еще более 3,4 тыс. - окружены водой. В Нью-Брансуике из-за разлива рек пострадали около 9,2 тыс. жилых домов, в Онтарио - более 1 тыс.

В этих регионах около 2,5 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Канады вместе с добровольцами сооружают защитные дамбы вдоль берегов рек.

По информации властей Квебека и Нью-Брансуика, пик разлива рек уже пройден, вскоре вода должна пойти на убыль. В провинции Онтарио ситуация остается сложной, синоптики в ближайшие сутки прогнозируют сильные дожди.-0-